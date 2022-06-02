Sezonun finali geldi çattı. Profesyonel liglerdeki son maç bugün oynanacak. Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Yarı finalde Eyüpspor’u saf dışı bırakan Ban Ban ile Erzurumspor’u eleyerek finale çıkan Boğalar’ın kapışması, Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig ’e yükselen 3. takımı belirleyecek. Müsabaka Kocaeli Stadı’nda oynanacak. Statta iki takımın taraftarına da eşit sayıda yer ayrılacak. Halil Umut Meler’in düdük çalacağı maçın VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak. 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzayacak olan maçta yine denge değişmezse Süper Lig’e çıkacak takımı penaltılar tayin edecek.

Bandırmaspor - İstanbulspor Play-Off finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Kocaeli Stadı'nda oynanacak Bandırmaspor - İstanbulspor maçı saat 20.00'de başlayacak. TRT Spor ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 1. Lig Play-Off finalinin canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Bandırmaspor - İstanbulspor muhtemel 11'ler:

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Landel, Mulumba, Kerim, Levent, Beykan, Keny

İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Mehmet, Emrecan, Duhan, Melih, Rroca, Ferhat, Ethemi, Topalli, İbrahim

Bandırmaspor'da Mulumba geri dönüyor

Bandırma’da Eyüp ile oynanan ilk maçta kırmızı kart gören ön libero Mulumba, rövanşta cezasını çekti. Kongolu oyuncu bugün oynayabilecek. Ban Ban’da Doğancan’ın da uzun süreli sakatlığı devam ediyor.

İstanbulspor'da Ali cezalı

İstanbulspor’da Play-Off öncesi sakatlanan Eslem Öztürk’ün yanı sıra Erzurum’la oynanan rövanşta kırmızı kart gören sol bek Ali Yaşar da finalde yok.

Mustafa Gürsel: Bandırma'ya yakışanı yapacağız

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Bizim için buraya gelmek büyük bir başarı ama bu başarıya anlam kazandırmak istiyorsak finaldede kazanmak zorundayız. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtarak Bandırma'ya yakışanı yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Osman Zeki Korkmaz: Süper Lig’i hak ediyoruz

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, “Zorlu bir yoldan geldik. Tek maçımız kaldı. Son derece kaliteli bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz ama kendi kalitemizin de farkındayız. Bu yüzden finali kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Kulüp olarak buna inanıyoruz ve hak ettiğimizi düşünüyoruz” sözlerini sarf etti.