Bandırmaspor - İstanbulspor Play-Off finali (CANLI)

Sezonun finali geldi çattı. Profesyonel liglerdeki son maç bugün oynanıyor. Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Yarı finalde Eyüpspor’u saf dışı bırakan Ban Ban ile Erzurumspor’u eleyerek finale çıkan Boğalar’ın kapışması, Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig ’e yükselen 3. takımı belirliyor. Müsabaka Kocaeli Stadı’nda oynanıyor. Statta iki takımın taraftarına da eşit sayıda yer ayrıldı. Halil Umut Meler’in düdük çaldığı maçın VAR hakemi ise Mete Kalkavan. 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzayacak olan maçta yine denge değişmezse Süper Lig’e çıkacak takımı penaltılar tayin edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı, final mücadelesi başladı!

10' Mücadelenin ilk 10 dakikası yüksek tempoda geçse de iki kalede de tehlikeli atak yaşanmadı.

14' Caner derin oynadı, Keny sol çaprazdan vurdu, Alperen kornere çeldi.

15' İstanbulspor kontraya çıktı, Rroca sağ kanattan Ethemi'ye derinlemesine pas verdi. Ethemi sağ çaprazdan uzak köşeye şansını denedi, Gökhan başarılı.

16' İstanbulspor atağında savunma topu uzaklaştıramadı, Ethemi sağ direk dibine ayağının dışıyla vurdu ancak kaleci Gökhan gole izin vermiyor.

19' Keny ceza yayının hemen gerisinden beklenmedik bir şut çıkardı, Alperen kurtardı.

GOL!

33' Ethemi topu çizgiden çevirdi, sol kanattan ceza alanı içine bakarak bir orta kesti, İbrahim Yılmaz bomboş pozisyonda kafayı vurdu ve İstanbulspor'u finalde 1-0 öne geçirdi...

BERABERLİK GOLÜNE ÇOK YAKLAŞTILAR!

38' Bandırma atağında Keny savunmanın arasına daldı ve bir anda kalec iAlperen'le karşı karşıya kaldı. Ayağından aştığı top Alperen'den yine kendisine çarpıp yandan dışarı gitti.

45' İlk yarının sonuna +3 ekleniyor.

VAR'A GİTTİ!

45' Bandırmaspor atağında sağ kanattan ceza alanı içine orta yapıldı, Oğuzhan, Lokman'a dirseğiyle müdahalede bulundu. VAR, hakem Halil Umut Meler'e 'Pozisyonu izlemelisin' tavsiyesinde bulundu.

PENALTI!

45+2' Meler pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

45+3' Topun başına geçen Keny penaltıda hata yapmadı ve fileleri sarstı: Skor şimdi 1-1!

MELER YİNE VAR'A GİDİYOR!

45+5' Bandırmasporlu Lokman ceza alanı içine doğru kullanılan serbest vuruşta rakibini düşürdü, VAR yine Meler'e 'Pozisyonu izlemelisin' dedi, Meler, VAR'a gitti.

BİR PENALTI DAHA!

45+7' Meler pozisyonu izledi ve yine penaltıyı verdi.

GOL!

45+8' İbrahim Yılmaz topu ve kaleci Gökhan'ı ters köşelere yolluyor. Sarı-Siyahlılar 2-1 önde...

Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

Bandırmaspor - İstanbulspor Play-Off finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Kocaeli Stadı'nda oynanacak Bandırmaspor - İstanbulspor maçı saat 20.00'de başlayacak. TRT Spor ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 1. Lig Play-Off finalinin canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Bandırmaspor - İstanbulspor 11'ler:

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Mehmet, Landel, Kerim, Levent, Keny.

İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Mehmet, Emrecan, Duhan, Ferhat, Melih, Rroca, Topalli, Valon, İbrahim.

Bandırmaspor'da Mulumba geri dönüyor

Bandırma’da Eyüp ile oynanan ilk maçta kırmızı kart gören ön libero Mulumba, rövanşta cezasını çekti. Kongolu oyuncu bugün oynayabilecek. Ban Ban’da Doğancan’ın da uzun süreli sakatlığı devam ediyor.

İstanbulspor'da Ali cezalı

İstanbulspor’da Play-Off öncesi sakatlanan Eslem Öztürk’ün yanı sıra Erzurum’la oynanan rövanşta kırmızı kart gören sol bek Ali Yaşar da finalde yok.

Mustafa Gürsel: Bandırma'ya yakışanı yapacağız

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Bizim için buraya gelmek büyük bir başarı ama bu başarıya anlam kazandırmak istiyorsak finaldede kazanmak zorundayız. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtarak Bandırma'ya yakışanı yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Osman Zeki Korkmaz: Süper Lig’i hak ediyoruz

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, “Zorlu bir yoldan geldik. Tek maçımız kaldı. Son derece kaliteli bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz ama kendi kalitemizin de farkındayız. Bu yüzden finali kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Kulüp olarak buna inanıyoruz ve hak ettiğimizi düşünüyoruz” sözlerini sarf etti.