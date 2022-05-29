Spor Toto 1.Lig'de nefesler tutuldu... Ankaragücü ile Ümraniyespor normal sezonu ilk 2 sırada bitirerek Süper Lig biletini alırken, Türkiye'nin en üst ligine yükselecek son takım belli olacak. Bir tarafta ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşı 3-0 kazanarak Eyüpspor'a havlu attıran Bandırmaspor... Diğer tarafta ise ilk maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılan, rövanşta 1-0 kaybetmesine rağmen finale çıkan İstanbulspor...

Bandırmaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final 2 Haziran Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin hangi saatte ve nerede oynanacağı henüz açıklanmazken, dev final TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Kazanan takım Süper Lig bileti alacak.