Bandırmaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (1.Lig Play-Off Finali)
Süper Lig'e son yükselecek takım belli oluyor... Yarı finalde Eyüpspor engelini aşan Bandırmaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yıkan İstanbulspor, Spor Toto 1.Lig Play-Off finalinde kozlarını paylaşacak. Dev maçın ne zaman ve nerede oynanacağı merak edilirken, biz de 'Bandırmaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda' sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
Spor Toto 1.Lig'de nefesler tutuldu... Ankaragücü ile Ümraniyespor normal sezonu ilk 2 sırada bitirerek Süper Lig biletini alırken, Türkiye'nin en üst ligine yükselecek son takım belli olacak. Bir tarafta ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşı 3-0 kazanarak Eyüpspor'a havlu attıran Bandırmaspor... Diğer tarafta ise ilk maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılan, rövanşta 1-0 kaybetmesine rağmen finale çıkan İstanbulspor...
Bandırmaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı final 2 Haziran Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin hangi saatte ve nerede oynanacağı henüz açıklanmazken, dev final TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Kazanan takım Süper Lig bileti alacak.