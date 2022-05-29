Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında 1-0 yendiği Bandırmaspor karşısında Play-Off yarı final rövanşında da hata yapmak istemiyor. Eflatun-Sarılılar, İbrahim Üzülmez yönetiminde Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için finale kilitlendi. Ligin tartışmasız en başarılı takımlarından biri olarak gösterilen Bandırmaspor ise dezavantajını evinde telafi etmek için sahaya çıkacak. Bandırma'da taraftarların tüm tribünü doldurması bekleniyor.

Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve bugün saat 15.30'da başlayacak Bandırmaspor - Eyüpspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek. TRT Spor, beIN Sports 1 ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak karşılaşma ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Bandırmaspor - Eyüpspor muhtemel 11'ler:

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Lokman, Alpay, Caner, Mehmet, Landel, Keny, Beykan, Kerim, Osmajic

Eyüpspor: Çağlar, Cenk, Mezague, Kemal, Bülent, Ahmed, Taşkın, Oğulcan, Thill, Dibba, Rodrigues

Nasıl tur atlarlar?

Eyüpspor’a her türlü beraberlik tur için yeterli. Tek farklı Bandırmaspor galibiyetinde maçın uzayacağını belirtelim. Ev sahibi iki fark yaparsa direkt final bileti Bordo-Beyazlılar’ın olacak.

Bandırmaspor’da Mulumba cezalı

Bandırmaspor’da ilk maçta kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakan ön libero Mulumba cezası nedeniyle rövanşta forma giyemeyecek. Bordo-Beyazlı ekipte başka eksik bulunmuyor.

Eyüpspor’da eksik yok

Geniş kadroya sahip olan Eyüpspor’da teknik direktörİbrahim Üzülmez bu maça eksiksiz olarak hazırlandı. İstanbul ekibi, tam kadro bir şekilde rakibine konuk olacak.