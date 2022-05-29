Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında rakibine deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 yenilen Bandırmaspor rövanşta tur şansı arayacak. Skor avantajını koruyup bileti kapmak isteyen Eyüp’ün de tek hedefi final. Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve karşılaşma öncesi detaylar haberimizde.
Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında 1-0 yendiği Bandırmaspor karşısında Play-Off yarı final rövanşında da hata yapmak istemiyor. Eflatun-Sarılılar, İbrahim Üzülmez yönetiminde Süper Lig hayalini gerçekleştirmek için finale kilitlendi. Ligin tartışmasız en başarılı takımlarından biri olarak gösterilen Bandırmaspor ise dezavantajını evinde telafi etmek için sahaya çıkacak. Bandırma'da taraftarların tüm tribünü doldurması bekleniyor.
Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve bugün saat 15.30'da başlayacak Bandırmaspor - Eyüpspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek. TRT Spor, beIN Sports 1 ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak karşılaşma ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.
Bandırmaspor - Eyüpspor muhtemel 11'ler:
Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Lokman, Alpay, Caner, Mehmet, Landel, Keny, Beykan, Kerim, Osmajic
Eyüpspor: Çağlar, Cenk, Mezague, Kemal, Bülent, Ahmed, Taşkın, Oğulcan, Thill, Dibba, Rodrigues
Nasıl tur atlarlar?
Eyüpspor’a her türlü beraberlik tur için yeterli. Tek farklı Bandırmaspor galibiyetinde maçın uzayacağını belirtelim. Ev sahibi iki fark yaparsa direkt final bileti Bordo-Beyazlılar’ın olacak.
Bandırmaspor’da Mulumba cezalı
Bandırmaspor’da ilk maçta kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakan ön libero Mulumba cezası nedeniyle rövanşta forma giyemeyecek. Bordo-Beyazlı ekipte başka eksik bulunmuyor.
Eyüpspor’da eksik yok
Geniş kadroya sahip olan Eyüpspor’da teknik direktörİbrahim Üzülmez bu maça eksiksiz olarak hazırlandı. İstanbul ekibi, tam kadro bir şekilde rakibine konuk olacak.