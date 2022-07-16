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Bandırmaspor, Emir Şenocak ve Sekou Camara'yı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Başakşehir'den Emir Şenocak ve Westerlo'dan Sekou Camara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

16 Temmuz 2022, Cumartesi 18:45 Son Güncelleme:
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Bandırmaspor, Emir Şenocak ve Sekou Camara'yı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bandırmaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Şenocak ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Başakşehir, Menemenspor formalarını giyen Emir Şenocak, 58 maçta 9 gol atarken, 4 asist kaydetti.

Bandırmaspor, 21 yaşındaki genç oyuncu Sekou Camara'yı KVC Westerlo kulübünden 1 yıllığına kiralandı. Camara, ön libero mevkiinde görev almakta olup Horoya AC, KVC Westerlo takımlarında formalarını giydi.

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