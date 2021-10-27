Bandırmaspor - Çankaya FK maç sonucu: 2-0
Ziraat Türkiye Kupası 3’ncü Tur karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Çankaya FK’yi 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 82'nci dakikada Kerim ve 84'üncü dakikada Manaj kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 3’ncü Tur karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Çankaya FK’yi 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 82'nci dakikada Kerim ve 84'üncü dakikada Manaj kaydetti.
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Barış Çardarklı, Samet Özkul
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Veysel - Alpay, Manaj, Kerim (Dk. 88 Hüseyin), Mehmet (Dk. 79 Akabueze), Abdullah (Dk.69 Jacob), Bilal (Dk. 88 Berke), Levent (Dk. 46 Pucko), Burak, Gökay, Süleyman
ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Hüseyin - Rahmi, Salim, Haydar, Ahmet (Dk. 61 Emir Kaan), Batuhan, Hacı Mustafa (Dk. 61 Berke Avcı) (Dk. 86 Mücahit) Serhan, Volkan, Adnan, Berkay
GOLLER: Dk. 82 Kerim, Dk. 84 Manaj (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
SARI KART: Ahmet (Çankaya Futbol Kulübü)
DHA