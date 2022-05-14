Bandırmaspor - Bursaspor maçı sonrası olay!

Spor Toto 1. Lig'de 37. haftasında Bursaspor , Bandırmaspor deplasmanında 4-2 yenilerek ligden düştü. Bursasporlu taraftarlar stada alınmamasından dolayı dışarıda 300 kişilik bir grupla maçı takip etti.

Geniş güvenlik önlemlerin alındığı stadyumda polis, çevik kuvvet, bekçi ve TOMA hazır bulundu. Maçın bitmesine yakın Bursasporlu bir taraftar stadyuma girmeye çalışırken bir araca zarar verdi. Maçın son ermesiyle Bursaspor taraftarlar, ellerindeki cam şişe ve taşları sahaya attı. Olay yerinde hazır bulunan çevik kuvvet olaya müdahale etti. Takviye olarak bekçiler devreye girdi ve olayın büyümemesi için müdahale edildi. (İHA)