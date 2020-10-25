Bandırmaspor - Adana Demirspor maç sonucu: 0-3

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Ligin lider Adana Demirspor bu maçı da kazanarak liderliğini sürdürmenin peşinde... Ligin alt sıralarında yer alan Bandırmaspor da kötü gidişe dur demek için maça çıktı.

Karşılaşmaya Adana Demirspor etkili başladı. Maçın henüz 12. dakikasında Mehmet Akyüz'ün golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da Adana Demirspor baskılı başladı. 49. dakikada Mehmet Akyüz bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 59. dakikasında Mehmet Akyüz kendisinin 3 takımının 3. golüne imza atarak hat-trick yaptı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor, deplasmanda 3 puanı 3 golle attı. Mehmet Akyüz attığı 3 golle maçın yıldızı oldu.

Stat: 17 Eylül

Hakemler: Emre Kargın, Utku Tunavelioğlu, Hüseyin Aylak

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Orhan Ovacıklı (Dk. 84 Mahamadou Ba), Mehmet Yiğit, Gökay Güney (Dk. 74 Traore), Abdurrahim Dursun, Emir Haliloviç (Dk. 57 Rahmi Anıl Başaran), İshak Çakmak, Hakan Bilgiç (Dk. 46 Selçuk Alibaz), Landel, Del Valle, Pote (Dk. 84 Berat Satılmış)

Adana Demirspor: Zubas, Tarık Çamdal, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mehmet Uslu, Hasan Kılıç, Gökhan İnler (Dk. 88 İzzet Çelik), Erkan Zengin (Dk. 46 Sinan Kurt), Volkan Şen (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Mehmet Akyüz (Dk. 70 Yunus Akgün), Pa Dibba (Dk. 88 Lanzafame)

Goller: Dk. 12, Dk. 49 ve Dk. 59 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Rassoul (Anana Demirspor), Dk. 69 Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)