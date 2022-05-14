Bandırmaspor: 4 - Bursaspor: 2

4. dakikada Kerim Avcı, ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşu gole çevirdi. 1-0

6. dakikada Philippe Paulin Keny, kaleci Canberk Yurdakul’un büyük hatasını iyi değerlendirerek topu boş kaleye gönderdi ve golü buldu. 2-0

8. dakikada Burak Altıparmak’ın kafa vuruşu az farkla kalenin üstünden auta gitti.

19. dakikada Joao Pedro’nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.

20. dakikada Hasan Ayaroğlu’nun uzaktan şutunu kaleci Gökhan Değirmenci iki hamlede kontrol edebildi.

26. dakikada Massimo Bruno’nun uzaktan sert vuruşunda top kalenin üstünden auta gitti.

31. dakikada Joao Pedro, ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

39. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Joao Pedro iyi yükseldi. Ancak kafa vuruşu yine az farkla auta gitti.

41. dakikada Burak Altıparmak ceza sahası dışında çok sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

42. dakikada ceza sahası içine iyi sarkan Massimo Bruno, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sert vuruşunda top ağlara gitti. 2-2

56. dakikada Süleyman Luş’un ortasına iyi yükselen Milutin Osmajic, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

79. dakikada kullanılan korner atışına iyi vuruş çıkartan Lokman Gör, topu ağlara gönderdi. 4-2

90+2. dakikada Joao Pedro penaltı atışından yararlanamadı.

Bursaspor küme düştü.

İHA