Bandırmaspor: 1 - Adanaspor: 0

18. dakikada sağ köşeden korner kazanan Bandırmaspor’da korner atışını kullanan Caner Cavlun, topu kale içine gönderdi. Kafalardan seken top penaltı noktasında bulunan Doğancan’la buluştu. Doğancan'ın gelişine vole ile yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0
28. dakikada Adanaspor üstünde baskısını artıran Bandırmaspor ikinci gole çok yaklaştı. Levent Ayçiçek’in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Landel'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.
51. dakikada Bandırmasporlu Levent Ayçiçek'in kullandığı serbest vuruşta top Burak Çapkınoğlu’nda kaldı.
İHA