Bandırma’da tenis tesisi törenle açıldı

Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir),(DHA)-BALIKESİR’de Bandırma Tenis Kulübü tarafından yaptırılan tenis tesisinin açılışı ilçe protokolünün de katılımıyla törenle yapıldı.

Bandırma Belediyesi’nin desteklediğiyle Bandırma Tenis Kulübü tarafından yapımı tamamlanan Bandırma Tenis Spor Tesisini, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve Belediye Başkanı Tolga Tosun birlikte açtı. Açılışa ayrıca belediye meclis üyeleri Adem Yılmaz ve Onur Çon da katıldı. Kaymakam Günhan Yazar, açılıştaki konuşmasında , “Bandırma’da spor tesisleri her anlamda artıyor. Belediyenin desteği ile biz de inşallah çok yakın zamanda yüzme havuzu, spor salonu ve içinde küçük bir salonun da olduğu bir spor kompleksini üniversitemizin yanında yapmaya başlayacağız. Şimdiden Bandırmamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Günhan Yazar ve Belediye Başkanı Tolga Tosun, yeni kortlarda ilk karşılaşmayı oynadı.

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