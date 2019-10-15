Bambaşka Fransa

Türkiye, gruptaki iddiasını 8 Haziran’da Konya’da oynanan Fransa maçında aldığı 2-0’lık galibiyetle sürdürdü. Horozlar, o karşılaşmadaki yenilgiyle büyük şok yaşamıştı. Teknik direktör Didier Deschamps dün, Konya’da sahaya sürdüğü 11’den tam 6 değişiklik yaptı.

Sakatlıkları bulunan kaleci Lloris ile Umtiti, Pogba ve Mbappe bu kez kadroda yoktu. Sol bek Digne ile forvet Giroud ise yedek soyundu. Deschamps, sol bekte 80 milyon Euro’luk Lucas Hernandez’i tercih etti.

Forvette ise bu kez, Monaco formasıyla 7 maçta 6 gol atarak yıldızlaşan Wissam Ben Yedder görev yaptı. Horozlar, mutlak galibiyet hedefiyle Ay-Yıldızlılar’ın karşısına çıksa da Griezmann, Ben Yedder, Matuidi gibi isimler performanslarıyla beklentilerin altında kaldı.