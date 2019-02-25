Bambaşka derbi!

Fenerbahçe hocasından futbolculara kadar baştan aşağı yenilendi. Beşiktaş’ta hücum bölgesi değişti. En büyük farkı ise ilk maça Siyah-Beyazlı formayla çıkan Tolgay Arslan yaşayacak.

9 farklı isim

Sarı-Lacivertliler’de Kadıköy’deki Beşiktaş maçında sahaya çıkan 11’den en az 8 değişik ismin bugün görev yapması muhtemel. Kalede Volkan, savunmada İsla, Skrtel ve Sadık; orta sahada Tolgay Arslan; hücumda ise Dirar, Moses ve Soldado ile bambaşka bir takım sahada olacak. Sakatlığı bulunan Hasan Ali yetişmezse, Sarı-Lacivertliler bu akşam tam 9 farklı futbolcuyla oynayacak. Fenerbahçe’de değişim saha içiyle de sınırlı kalmadı. Ülker Stadı’ndaki derbide takımın başında Phillip Cocu vardı, bu kez Ersun Yanal olacak.

2 yeni yıldız

Beşiktaş, 24 Eylül’deki karşılaşmadan sonra ilk 11’in vazgeçilmez 2 oyuncusunu kaybetti. Pepe sözleşmesini feshedip ayrılırken, Ryan Babel de Fulham’a transfer oldu. İlk maçta süre almayan Vagner Love ise Corinthians’ın yolunu tuttu. Siyah-Beyazlılar, Pepe’nin yerini İsimat-Mirin ile doldurdu. Japon süperstar Shinji Kagawa’yı kadrosuna katan Kara Kartal, golcü sorununu ise Burak Yılmaz ile aştı. Sezonun ilk yarısında çok az şans bulan Dorukhan Toköz ise artık 11’in değişilmez ismi.

Aslıhan Çil / FANATİK