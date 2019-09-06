Bambaşka bir Beşiktaş

Yaz transfer dönemini geride bırakarak artık yeni sezonun oyun kurgusuna odaklanan Teknik Direktör Abdullah Avcı, milli aradan hemen sonra yeni Beşiktaş’ı sahaya sürecek.

Bu hedef doğrultusunda Ümraniyespor ile bir hazırlık maçı ayarlayan siyah-beyazlı takımın hocası önümüzdeki dönemde yeni transferler N’Koudou ile Diaby’i kanatlarda kullanacak. Burak Yılmaz’ın yokluğunda Diaby’yi forvet hattında oynatacak olan Abdullah Avcı, böylesine bir durumda Güven’i de zaman zaman kanatlarda görevlendirecek. Lens, Boyd ve Orkan gibi isimleri de kanatlarda alternatif olarak değerlendirmeyi planlayan deneyimli teknik adam, başarılı performanslarını sürdürmeleri halinde Caner Erkin ve Gökhan Gönül’le devam edecek. Yeni alınan Rebocho ile Douglas’ı şimdilik alternatif olarak düşünen Avcı, Avrupa Ligi maçlarının olduğu haftalarda rotasyonda bu isimleri ilk 11’e alacak.

Necip artık stoper

Burak Yılmaz’ın milli aradan sonra takıma dönüşüyle hücum hattında daha etkili olacaklarına inanan Beşiktaş’ın hocası, orta saha kurgusunu ise Dorukhan, Elneny ve Ljajic ile oluşturacak. Savunmanın göbeğinde Vida-Ruiz ikilisini bozmak istemeyen Abdullah Avcı, Roco ve Necip’i de stoper rotasyonunda kullanmak istiyor. Orta sahada Necip’i kullanmak yerine Muhayer ve Atiba gibi isimlerden yararlanmayı düşünen Avcı, başlama vuruşundan son düdüğe kadar oyunun kontrolünü elinde tutacak bir Beşiktaş için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

(Milliyet)