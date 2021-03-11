Milan, Inter, Manchester City ve Liverpool'da takım arkadaşlarına yaptığı şakalarla sık sık gündeme gelen Balotelli, yine bir takım arkadaşına unutamayacağı anlar yaşattı.

Şu anda Seria A'ya çıkma mücadelesi Veren Monza'nın yıldız forveti Mario Balotelli, ara transfer döneminde takıma katılan Davide Diaw'a oldukça eğlenceli bir şaka yaptı.

Yüzlerce Sticker

Balotelli takım arkadaşının telefonundan cüzdanına kadar kişisel eşyalarının çoğuna Bologna forması giyen Musa Barrow fotoğrafının yer aldığı yüzlerce sticker yapıştırdı.

30 yaşındaki yıldız futbolcu, yalnızca bununla da kalmadı Diaw'ın arabasına da onlarca aynı sticker'dan yapıştırdı.

İtalyan forvet, bu eğlenceli anları Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerine aktardı.





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