'Balon makinaları yasaklansın'

Bir anda Guardiola yönetimindeki 59 puanlı son şampiyon City, farkı 3 puana indirirken, üçüncü sıradaki Pochettino’lu Tottenham da 57 puanla yarışa dahil oldu. West Ham beraberliğinin ardından Klopp, “City ile yaptığımız at yarışına Tottenham da dahil oldu. Ben oyuncularımın performansından memnunum. Sezon sonuna kadar zirvede kalmamız için tüm zorluklarla başa çıkmamız gerekiyor” dedi. Son dönemdeki bahanelerine de devam eden Alman çalıştırıcı, “Rakibin beraberlik golü sonrası yapılan baloncuklar, oyuncularımın gözüne geldi. Hedefi bulmakta zorlandı. Balon makinalarının bu ligde yasaklanması lazım” diye konuştu.