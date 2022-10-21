France Football Dergisi'nin prestijli ödül töreninde Real Madrid'den Karim Benzema, kariyerinde ilk kez Ballond'Or sahibi olurken, Barcelona'dan Robert Lewandowski de üst üste ikinci kez Yılın En İyi Forveti seçilmişti. İkilinin törende taktığı saatler, sosyal medyada çok konuşuldu.

Benzema, değeri yaklaşık 500 bin Euro olan Richard Mille marka bir saat takarken, Lewandowski ise tam tersi Fransız süper stara göre çok daha ucuz bir saat takmayı tercih etti. Polonyalı golcünün, galada kullandığı Casiomarka saatinin değerinin sadece 60 Euro civarında olduğu yazıldı.