Nike, formunu giderek yükselten ve 2018 yılına damga vuran Luka Modric’in yeni kramponlarını tanıttı. Luka Modrić'in başarılarını onurlandırmak için sınırlı sayıda üretilen Golden Touch Mercurial 360 kramponlar altın çerçeveli Nike logosunu taşıyor. Kramponlar Superfly VI ve Vapor XII olmak üzere iki versiyondan oluşuyor.

Parmak izini andıran baskıya sahip kramponlar, ayrıca Golden Thouch (Altın Dokunuş) ismiyle de çok uyumlu. Parmak izi tasarımının yanında, topukta siyah ve altın renginde detayları da var. Golden Touch Mercurial 360 kramponlar, her modelden sadece bin 500 çift olarak 4 Aralık’tan itibaren nike.com’da olacak.