France Football Dergisi’nin dünyada yılın en iyi futbolcusuna verdiği Ballon d’Or’da 10 yıldır süren hegemonyaya Luka Modric son verdi. 2007’de Brezilyalı futbolcu Kaka’nın kazandığı ödül daha sonraki yıllarda 5 kez Lionel Messi’nin 5 kez de Cristiano Ronaldo’nun olmuştu. Messi’nin son 3 finalist arasında yer almadığı Ballon d’Or’un bu yılki heyecanında Real Madrid ve Hırvatistan Milli Takımı’nın yıldızı Modric’in yanı sıra Juventus’tan Portekizli Cristiano Ronaldo ve Atletico Madrid’den Fransız Antoine Griezmann yer aldı.

753 puan topladı

Daha önce FIFA tarafından 2018’in en iyi oyuncusuna verilen The Best’i, UEFA tarafından da yılın en iyi futbolcusu unvanını kazanan Modric, oylama sonucunda 753 puanla zirvenin sahibi oldu. Ronaldo 476 puanla ikinci, Griezmann 414 puanla 3. oldu. Hırvatistan’la Dünya Kupası’nda 2. olan, Real’le Şampiyonlar Ligi’ni kaldıran 33 yaşındaki Modric büyük sevinç yaşarken, Griezmann ve Ronaldo cephesinde ise isyan vardı.

‘Kokuşmuş bir dünya’

Törene katılan Griezmann, “Bir Fransız’ın bu ödülü kazanamaması üzücü. Biz Dünya Kupası’nı kazandık. Belki de Şampiyonlar Ligi bundan daha önemli! Kazanmak için daha başka ne yapmalıydım, gerçekten bilmiyorum. Umarım önümüzdeki sene kazanan ben olurum” diye konuştu. Törene katılmayan Ronaldo’nun kız kardeşi Elma Aveiro ise “Ne yazık ki kokuşmuş, para ve mafyanın içinde olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Futboldan anlayan insanlar, kimin en iyi oyuncu olduğunu elbette biliyor” yorumunu yaptı.