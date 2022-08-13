Yılın futbolcusuna verilen France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or için adaylar açıklandı. Dünya yıldızlarının yer aldığı 30 kişilik listede, bu ödülü 7 kez kazanmayı başaran Lionel Messi'nin bulunmaması dikkatleri çekti.

2005'ten beri ilk kez

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ve 2021 yıllarında Ballon d'Or'u kazanmayı başaran Lionel Messi, 2005'ten bu yana ilk kez bu ödüle aday gösterilmedi.

Cristiano Ronaldo ise 2004'ten beri her sezon Ballon d'Or'un son 30 kişilik aday listesinde yer aldmayı başardı.

2022 Ballon d'Or adayları şu şekilde:

Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Casemiro, Karim Benzema, Luka Modric, Antonio Rüdiger (Real Madrid), Rafael Leao, Mike Maignan (Milan), Heung-Min Son, Harry Kane (Tottenham), Christopher Nkunku (Leipzig), Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz, Fabinho, Darwin Nunez, Virgil van Dijk (Liverpool), Joshua Kimmich, Sadio Mane (Bayern Münih), Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Joao Cancelo, Erling Haaland (Manchester City), Robert Lewandowski (Barcelona), Sebastien Haller (Borussia Dortmund), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Dusan Vlahovic (Juventus), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Ballon d'Or 2022 ödül töreni 17 Ekim 2022'de Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'de gerçekleşecek ve ödülleri kazananlar açıklanacak.



