Dünya futbolunda Ballon d'Or ödül töreninin heyecanı yaşanıyor. 2021'de düzenlenen törende Lionel Messi, Yılın Futbolcusu olmayı başarmıştı. Yılın Kadın Futbolcusu ödülü Alexia Putellas'a giderken Gianluigi Donnarumma, Yachine Trophy almıştı. Kopa Trophy ise Barcelona'nın genç yıldızı Pedri'ye gitmişti. 2022'de yılın genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi bir önceki yıl olduğu gibi yine Barcelona'dan Pedri olurken Yılın Kadın Futbolcusu dalında da ödül yine geçen sene olduğu gibi Alexia Putellas'a gitti. İlk kez verilen Socrates Ödülü'nü kazanan isim ise Sadio Mane oldu. Yılın en iyi golcüsüne verilen Gerd Müller Trophy, Robert Lewandowski'ye gitti.

Formatı değişti

Ballon d'Or ödül töreni 66. kez düzenleniyor. Tartışmalar sonrası artık takvim yılı değil futbol sezonu dikkate alınacak. Oylama öncesinde daha net kurallar ve kriterler belirlenmiş durumda.

Drogba ve Heribert sunuyor

Paris'te Théâtre du Châtelet'de gerçekleşecek töreni Fransız gazeteci Sandy Heribert ve Galatasaray 'ın da eski oyuncularından olan Didier Drogba sunuyorlar.

Kopa Trophy yine Barcelona'dan bir isme gitti

Gecenin ilk ödülü yine bir Barcelona oyuncusuna gitti. Yılın genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi Gavi oldu. Ödülü geçen yıl kazanan isim Pedri olmuştu. Ödül için finale kalan isimler; Bellingham, Gavi, Mendes, Musiala ve Camavinga olurken kazanan Gavi oldu.

Socrates Ödülü'nün ilk sahibi Mane

Ballon d'Or'a yeni eklenen ve bu sene ilk kez toplumsal görevler, sosyal sorumluluk katkıları üzerinden takdim edilen Socrates Ödülü'nün ilk sahibi Sadio Mane oldu. Ödül, Brezilyalı efsane futbolcu Socrates'in kardeşi Rai tarafından Mane'ye verildi. Mane; yaptığı açıklamada; "Burada olmaktan çok mutluyum. Halkımın daha iyi hale gelmesi için elimden geleni yapmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yılın Kadın Futbolcusu yine Putellas

Andriy Shevchenko'nun takdim ettiği Yılın Kadın Futbolcusu ödülü yine Barcelona'dan Alexia Putellas'ın oldu.

Yaptığı açıklamada Putellas, "Takım arkadaşlarım olmasaydı bu da mümkün olmazdı. Ekibimize, teknik direktörümüze ve Barcelona'da emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Yılın golcüsü Robert Lewandowski

Yılın en iyi golcüsüne verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi Robert Lewandowski oldu.

Yılın kalecisi Courtois

Yılın kalecisine verilen Yachine Trophy, Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibout Courtois'nın oldu. Ödülü kendisine kanser tedavisi nedeniyle sahalardan uzak kalan Sebastien Haller, takdim etti.

Yılın Futbolcusu oylamasında sıralama şu şekilde:

5 - Mohamed Salah

6 - Kylian Mbappe

7 - Thibaut Courtois

8 - Vinicius Junior

9- Luka Modric

10 - Erling Haaland

11 - Heung-Min Son

12 - Riyad Mahrez

13 - Sebastien Haller

14 - Rafael Leao

14 - Fabinho

16 - Virgil van Dijk

17 - Casemiro

17 - Luis Diaz

17 - Dusan Vlahovic

20 - Cristano Ronaldo

21 - Harry Kane

22 - Bernardo Silva

22 - Phil Foden

22 - Trent Alexander-Arnold

25 - Darwin Nunez, Joao Cancelo, Antonio Rüdiger, Christopher Nkunku, Joshua Kimmich, Mike Maignan

Karim Benzema

Sadio Mane

Kylian Mbappe

Zinedine Zidane: Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmayı hak ediyor.

Kevin de Bruyne ve ailesi

Florentino Perez

Kevin Trapp ve eşi Izabel Goulart

Ronaldo