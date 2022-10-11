Ballkani - Sivasspor maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında Sivasspor , 13 Ekim Perşembe günü Kosova temsilcisi Ballkani ile karşılaşacak. Fadil Vokrri Stadyumu'nda saat 22.00’da başlayacak mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schuettengruber düdük çalacak. Schuettengruber’in yardımcılıklarını Roland Brandner ve Robert Steinacher yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Stefan Ebner olacak.

8 HAFTA SONLAR SÜPER LİG'DE KAZANDI

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Konuk ekip, 8 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Sivasspor, 8 haftalık galibiyet hasretine Medipol Başakşehir deplasmanında son verdi. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar, ligde 8 maç aranın ardından galibiyet alarak, puanını 7’ye yükseltmiş oldu.

Söz konusu 8 haftada son galibiyetini geçen sezon evinde Kayserispor'u 2-1 yenerek alan Yiğidolar, bu sezon ise 1. haftada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, 2. haftada da Adana Demirspor’a 3-0 yenildi. 3. haftada Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 4. hafta karşılaşmasında da Beşiktaş ’a 3-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı ekip 5. hafta müsabakasında ise Fatih Karagümrük ile 0-0, 6. haftada da İstanbulspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Sivas ekibi 7. haftada MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenilirken, 8. haftada ise Hatayspor’a 2-1 mağlup olmuştu.

RIZA ÇALIMBAY: BU GALİBİYETİN ARKASINI GETİRMELİYİZ

Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir’i deplasmanda 2-0 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Bu galibiyetin arkasını getirmeleri gerektiğini söyleyen Çalımbay, taraftarların da takıma sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde Başakşehir’i Sabia’nın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde eden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İyi bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam “Son dönemde oynadığımız en iyi maçlardan birisiydi. Çok iyi organize olduk. Bir deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Başakşehir hem ligde hem Avrupa’da çok başarılı ve iyi bir kadroya sahip. Bütün tedbirlerimizi aldık ve iyi bir galibiyet aldık. Bundan önce talihsiz beraberlik ve mağlubiyetler almıştık, bunu telafi ettik ama sadece bir maç kazandık. Bu maçı kazanmamız çok önemliydi. Bütün amacımız hem Avrupa hem de ligde gidebildiğimiz kadar gitmek ve arkasını getirmemiz gerekiyor” dedi. Gradel’in yedek başlaması hakkında da konuşan Çalımbay, “Gradel hemen hemen her maçta oynadı. Bu nedenle dinlenmesi gerekiyordu bir süre. Hatta bugün mecbur kalmasaydım oyuna almayacaktım. Birçok maç oynayacağız. Lig var, kupa var. Bıkkınlık, yorgunluk olabilir diye dinlendirdik kendisini ve tam da zamanında oyuna aldık” diye konuştu.

“Taraftarlar bu takıma destek olmalı”

Maç boyunca deplasman tribünündeki taraftarların takımı desteklemesi hakkında da konuşan Rıza Çalımbay, “Anadolu’da 3 sene üst üste Avrupa’ya giden başka takım yok son dönemde. Lige her zaman erken başlıyoruz. Geçen sezon lige en erken biz başlayıp en geç biz bitirdik. Bu takım çok başarılı. Bu takım her zaman iyi olmayabilir. Özellikle Sivas’taki taraftarların oyuncuları yuhalaması çok büyük yanlış. Bu takım biz geldiğimizden bu yana çok güzel işler yaptı, ülkeye puanlar kazandırdı. Ne olursa olsun sahip çıkılması gerekiyor. 3 bin kişiye oynamak Sivasspor’a yakışmıyor. Buradaki seyirci maçın başından sonuna kadar büyük bir destek verdiler. Maçın sonunda da oyuncuları alkışladılar. Biz ulusal basından uzağız. Orada olanları da kimse görmüyor. Ne sıkıntılar yaşayarak bu maçları oynuyoruz. Gece burada kalıp Çarşamba sabah Kosova’ya gideceğiz. Sivasspor’un bütçesi belli, alacağı oyuncular belli. Hiçbir zaman istediğimiz oyuncuyu alamayız, paramız yeten oyuncuyu alırız. Taraftarların da buna dikkat etmesi gerekiyor. Bu takıma daha çok sahip çıkmalılar” açıklamasında bulundu. Çalımbay son olarak maçta sakatlanan Ulvestad’ın durumuyla ilgili “Son durumunu bilmiyorum, hastaneye kaldırdılar. Serdar Gürler yanımıza geldi özür dilemek için, kazayla burnu Serdar’ın dizine gelmiş. Kırık olabilir” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Sarzep / SİVAS (İHA)