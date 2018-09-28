Balkanların atletizm takvimi belli oldu

Balkan Atletizm Federasyonları Birliğinin (ABAF) Sırbistan’da yapılan yıllık olağan değerlendirme toplantısında yeni sezonun Balkan şampiyonaları takvimi de belirlendi. Türkiye’de şubat ayı içinde 20 yaş altı ve büyükler salon şampiyonaları gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, ABAF’ın Belgrad’da yapılan toplantısının ardından 2019 Balkan atletizm takvimi büyük ölçüde belli oldu.

ABAF’ın yıl içinde düzenleyeceği şampiyonaların bir çoğunun yerleri ve tarihleri netleşti. Bazı şampiyonaların düzenleneceği kentlerin ise önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.

Toplantıda belirlenen taslak takvime göre, TAF, şubat ayı içinde 20 yaş altı ve büyüklerdeki Balkan Salon Şampiyonası’nı üstlendi.

Türkiye, aynı zamanda Erzurum’da bu yıl olduğu gibi 2019’da da Balkan Bayrak Şampiyonası’nı düzenleyecek.

Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası ise Doha’daki Dünya Şampiyonası’nın geç olması nedeniyle 31 Ağustos ve 1 Eylül’de yapılacak.

Balkan 2019 atletizm takviminde belli olan yarışmalar şu şekilde:

10 Şubat-Balkan 20 Yaş Altı Salon Şampiyonası, İstanbul

16 Şubat-Balkan Büyükler Salon Şampiyonası, İstanbul

Mart ayında-Balkan Masterler Salon Şampiyonası, İstanbul

20 Nisan-Balkan Yürüyüş Şampiyonası, Yunanistan (Kent belli değil)

21 Nisan-Balkan Yarı Maraton Şampiyonası, Ukrayna/Kiev

18 Mayıs-Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası, Romanya/C.Moldovanesc

22 Haziran-Balkan 10 Kilometre Yol Koşusu Şampiyonası, Bosna Hersek (Kent belli değil)

5-6 Temmuz-Balkan 20 Yaş Altı Şampiyonası, Romanya/Cluj

13 Temmuz-Balkan 18 Yaş Altı Şampiyonası, Sırbistan/Kraljevo

27-28 Temmuz-Balkan Relay Cup, Erzurum

31 Ağustos/1 Eylül-Balkan Büyükler Şampiyonası, Bulgaristan/Pravets

3 Kasım-Balkan Maraton Şampiyonası, Sırbistan/Belgrad

9 Kasım-Balkan Kros Şampiyonası, Karadağ/Berane

AA