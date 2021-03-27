Balkan Yürüyüş Şampiyonası, Antalya’da başladı

Şampiyonaya, Türkiye’den 24, Bulgaristan’dan 10, Romanya’dan 10, Yunanistan’dan 4, Sırbistan’dan 3 ve Slovenya’dan 2 sporcu katılıyor.

Organizasyonda 20 yaş altı erkekler, 20 yaş altı kadınlar ve 18 yaş altı erkekler 10 kilometre, 18 yaş altı kadınlar ise 5 kilometre mesafede yarışacak.

Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota puanı verecek şampiyonada ter dökecek milli sporcular şunlar:

Büyük kadınlar: Evin Demir, Ayşe Tekdal, Meryem Bekmez, Bedriye Tekin, Kader Dost, Ayşe Kılıç.

Büyük erkekler: Şahin Şenoduncu, Abdülselam İmuk, Selman İlhan, Mustafa Özbek, Mert Atlı, Serkan Doğan.

20 yaş altı kadınlar: Songül Koçer, Şükran Ayaz, Selin Çadır.

20 yaş altı erkekler: Serhat Güngör, Mazlum Demir, Mustafa Tekdal.

18 yaş altı kadınlar: Elifnur Özbey, Ayşenur Buse Günaslan, Aylin Baran.

18 yaş altı erkekler: Hayrettin Yıldız, Mehmet Güngör, Ayetullah Bağçe.

AA