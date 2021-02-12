Balkan U20 Salon Şampiyonası için Milli Takım Sofya’da

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sofya kentindeki ASICS Arena’da yarın düzenlenecek şampiyonada milliler, ilk sırayı almak için yarışacak. Milli takımda, geçen hafta gerçekleştirilen Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Salon Şampiyonası’nda belirlenen 30 sporcu yer alıyor.

Geçen hafta yapılan Turkcell Türkiye U20 Salon Şampiyonası ile belirlenen 30 kişilik Ay-yıldızlı ekip şu isimlerden oluşuyor:

Orçun Ünalan (60m)

İsmail Nezir (400m)

Mevlüt Kılıç (800m)

Hakan Buğanlı (1500m)

İbrahim Karateker (3000m)

Devrim Kazan (3000m)

Ayetullah Demir (60m engelli)

Atilla Göktuğ Taşdelen (yüksek atlama)

Berkant Yaman (uzun atlama)

Sedat Cacim (sırıkla atlama)

Arif Okan Öğ (üç adım)

Savaş Parlak (gülle atma)

Gökdeniz Göçmen, Emirhan Koş, Orçun Duran (4x400m)

Zülha Armutçu (60m)

Nevin İnce (400m, 4x400m)

Süreyya Yıldız (800m)

Hatice Yıldırım (1500m)

Şevval Özdoğan (1500m)

Pelinsu Şahin (3000m)

Yaren Yıldırım (60m engelli)

Pınar Akyol (gülle atma)

Elif Özelçi (sırıkla atlama)

Aleyna Karaca (yüksek atlama)

Nazlıcan İnaltekin (üç adım atlama)

Yasemin Zehra Börekçi (uzun atlama)

Zeynep Kuran, Ezgi Kol, Sudenaz Kazanççı (4x400m)