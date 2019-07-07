ANKARA (DHA) - İsviçre Alpleri'ndeki Zermatt'ta gerçekleştirilen 18'inci Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye U20 kategorisinde iki ikincilik, iki de üçüncülük elde etti.
Şampiyonada Türkiye iki ikincilik, iki de üçüncülük kazanarak toplam dört madalyayla organizasyonu tamamladı. Zermatt'ta gerçekleşen şampiyonada U20 erkeklerde Ramazan Yorulmaz, U20 kadınlarda ise Ruken Tek, Avrupa üçüncülüğünü aldı. Milliler, takım sıralamasında ise hem erkeklerde hem de kadınlarda Avrupa ikincisi oldu.
Büyüklerde ise Yavuz Ağralı, 23'üncü sırayı alırken, kadınlarda en iyi sonucu 32'nci olan Eylem Gür elde etti. Büyüklerde milliler, takım sıralamasında ilk üçün dışında kaldılar.
Şampiyonada yer alan Milli Takım atletleri ve elde ettikleri sıralamalar şu şekilde:
BÜYÜK ERKEKLER:
23. Yavuz Ağralı
36. Orhan Avcı
43. Kemal Yıldırım
57. Muhammet Can Ağyürek
BÜYÜK KADINLAR
32. Eylem Gür
40. Elif Tozlu
50. Jale Başak
59. Remziye Temel
U20 ERKEKLER
3. Ramazan Yorulmaz
7. Samet Demir
10. İslam Adli
17. Cuma Öztürk
Takım sıralaması: Britanya, Türkiye, İtalya
U20 KADINLAR
3. Ruken Tek
8. Ezgi Kaya
19. Seher Karakoç
27. Öznur Tatar
Takım sıralaması: İtalya, Türkiye, Romanya
(FOTOĞRAFLI)