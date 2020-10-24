Romanya'nın Poiana Braşov kentindeki Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye, 10 kürsü ile şampiyonanın en başarılı ekibi oldu. Büyük erkeklerde Abdullah Çakır, U20 erkeklerde de Mehmet Vefa Aydemir, kategorilerinde Balkan şampiyonluğunu kazandılar.

Romanya'nın Poiana Braşov kentinde yapılan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 8 şampiyonluk unvanının dördünü kazanan Türkiye, madalya sıralamasında ilk sırayı aldı. Ev sahibi Romanya üç şampiyonluk elde ederken, Bulgaristan da bir branşta zirveye çıktı. Türkiye, toplamda 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz ile madalya sıralamasında birinciliği bu yıl da bırakmadı.

Büyük erkekler yarışında Abdullah Çakır, parkuru 59:07 ile tamamlarken, Rumen Ionut Zinca'nın 1 dakika 28 dakika önünde finişe ilk sırada ulaştı. Bu yarışta Ramazan Karagöz yedinci, Rıdvan Taş da dokuzuncu olurken, 19 puan toplayan Türkiye, takım halinde ikinci sırayı aldı. U20 erkeklerde ilk üç sıra milli atletlerin olurken, Mehmet Vefa Aydemir altın, Ramazan Yorulmaz gümüş, Bilal Bayramoğlu da bronz madalya aldı. U20 erkek takımı da birinci olarak kürsüye çıktı.

Büyük kadınlar yarışında Bahar Atalay dördüncü olurken, Jale Başak yedinci, Dilan Atak da 13'üncü sırada finiş gördü. Takım sıralamasında Türkiye, Romanya'nın ardından ikinci sırayı elde etti.

U20 kadınlarda Ruken Tek ikinci, Tuğçe Özkan üçüncü, Rümeysa Coşkun da dördüncü oldu. Bu kategorideki takım sıralamasında 9 puan toplayan Türkiye, Balkan şampiyonluğunu kazandı.



