TFF 2. Lig'de oynanan Balıkesirspor - Kırşehirspor maçında anlamlı bir pankart ile dikkat çektiler. Ev sahibi Balıkesirspor futbolcuları, seremoniye 'Yaşam sizin kadar onların da hakkı' yazılı pankartla çıktı. Futbolcuların 1 gün önceki dünya hayvanlar gününü bu pankartla hatırlatması tribünler tarafından ayakta alkışlandı.

Balıkesirspor'un 1-0 kazandığı mücadele sonrası ev sahibi ekibin yöneticileri, 'Bizim için bu maçın kazananı sokaktaki canlardır' açıklaması yaparak, 90 dakika bitiminde sokak hayvanları için mama dağıttı.