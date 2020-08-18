Yönetim kurulunun 4 saat süren ilk toplantısında görev dağılımının yanı sıra iç transfer, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) dosyaları, teknik heyet seçimi ve sorunlu futbolcu dosyaları gibi konular görüşüldü.
Ümit Arslan başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:
Kulüp başkan yardımcıları: Metin Özpınar ve Erol Çetin
Mali işler sorumlusu ve asbaşkan: Mehmet Demiraslan
Tesisleşme sorumlusu ve asbaşkan: İbrahim Şener Akdeniz
Asbaşkanlar: Ferit Gündoğdu, Ahmet Sakbaş, Rıza Tekin, Ümmet Şengül ve Harun Özkan
Profesyonel futbol şube sorumluları: İlhan Eker ve Murat Ustalı
Taraftar sorumluları: Sadettin Akbaba ve Cihan Çakır
Hukuk işleri sorumlusu ve genel sekreter: Cem Özışıklıoğlu
Altyapı sorumluları: İbrahim Teke ve Sinan Eren
Basın sözcüleri: Burak Ceylan ve Sinan Eren
Reklam ve pazarlama sorumlusu: Aytuğ Yarmaz
Protokol ve ticari işletmeler sorumlusu: Hüseyin Atikler
Tesisleşme kurumsallaşma sorumlusu: Kazım Çaylan
İHA