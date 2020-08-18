Balıkesirspor'da görev dağılımı yapıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da, Ümit Arslan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görevler belirlendi.

18 Ağustos 2020, Salı 13:30 Son Güncelleme:
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Balıkesirspor'da görev dağılımı yapıldı

Yönetim kurulunun 4 saat süren ilk toplantısında görev dağılımının yanı sıra iç transfer, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) dosyaları, teknik heyet seçimi ve sorunlu futbolcu dosyaları gibi konular görüşüldü.

Ümit Arslan başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:

Kulüp başkan yardımcıları: Metin Özpınar ve Erol Çetin

Mali işler sorumlusu ve asbaşkan: Mehmet Demiraslan

Tesisleşme sorumlusu ve asbaşkan: İbrahim Şener Akdeniz

Asbaşkanlar: Ferit Gündoğdu, Ahmet Sakbaş, Rıza Tekin, Ümmet Şengül ve Harun Özkan

Profesyonel futbol şube sorumluları: İlhan Eker ve Murat Ustalı

Taraftar sorumluları: Sadettin Akbaba ve Cihan Çakır

Hukuk işleri sorumlusu ve genel sekreter: Cem Özışıklıoğlu

Altyapı sorumluları: İbrahim Teke ve Sinan Eren

Basın sözcüleri: Burak Ceylan ve Sinan Eren

Reklam ve pazarlama sorumlusu: Aytuğ Yarmaz

Protokol ve ticari işletmeler sorumlusu: Hüseyin Atikler

Tesisleşme kurumsallaşma sorumlusu: Kazım Çaylan

İHA

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