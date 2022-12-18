Balıkesirspor-Vanspor maç sonucu: 0-3

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor, ilk yarının son haftasında evinde Bitexen Vanspor'a 3-0 yenildi. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 56'ncı dakikasında Vanspor Uğur Can ile gol perdesini açtı: 0-1. Vanspor, 80'de Hasan ile farkı ikiye çıkarırken, 83'te Emrah konuk takımın üçüncü golünü kaydetti. Bu skorun ardından Vanspor 33 puana yükselip devreyi Play-Off potasında tamamladı. Balıkesirspor ise 16 puanda kaldı ve düşme hattına geriledi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alim Kandemir, Mehmet Kuru, Haydar Avcı

BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan - Birol (Dk. 31 Ümit), Sedat Dursan, Kağan, Ayberk, Görkem (Dk. 68 Berkay), Doğa, Oğuzhan, Sedat Yiğit (Dk. 68 Halil), Hüseyin, Berk (Dk. 61 Emirhan)

BITEXEN VANSPOR: Haydar - Furkan, Erkul (Dk. 90 Aras), Alihan, Uğur Adem, Umut (Dk. 57 Hakan), Emrah (Dk. 90 Yusuf), Muhammed Ali (Dk. 90 Eren), Hasan (Dk. 81 Sedat), Barış, Uğur Can

GOLLER: Dk. 56 Uğur Can, Dk. 80 Hasan, Dk. 83 Emrah (Vanspor)

SARI KARTLAR: Ayberk (Balıkesirspor), Alihan, Uğur Can (Vanspor)