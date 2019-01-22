Balıkesirspor - Trabzonspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefleyen, son 16 turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1'lik skorla mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda rakibi karşısında tur için gerekli skoru alarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışıyor

Mücadele başladı

20. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın kullandığı etkili serbest vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

26. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Ekuban soldan çizgiye inip pasını çıkardı, o bölgede Berkay boş kaleye topu gönderdi ama savunma topu çizgide çıkardı. Sonrasında ise Ekuban için ofsayt bayrağı kalktı.

32. dakikada Trabzonspor'u öne geçiren gol geldi. Ibanez'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Hüseyin'in arka direğe yönlendirdiği topa Novak vurdu ve top ağlara gitti. Trabzonspor, Balıkesirspor deplasmanında 1-0 önde.

34. dakikada Trabzonspor'un gol sevinci yalnızca iki dakika sürdü. Balıkesirspor, sağ kanattan gelişen atakta Mehmet Boztepe'nin ortasında Beleck'in kafa vuruşuyla golü buldu ve skoru 1-1'e taşıdı.

İşte 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Batuhan, Yusuf, Berkay, A. Parmak, Ibanez, Ekuban

Balıkesirspor: Atilla, Okan, Cüneyt, Glumac, Doğa, Ali, Cumali Bişi, Mehmet, Nizamettin, Sedat, Beleck

Balıkesirspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

20:30'da Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan. Mücadele ATV'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...







