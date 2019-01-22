Balıkesirspor - Trabzonspor (CANLI)
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Balıkesirspor Baltok karşısında turu geçerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Peki, Balıkesirspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Mücadele başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefleyen, son 16 turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1'lik skorla mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda rakibi karşısında tur için gerekli skoru alarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışıyor
Mücadele başladı
20. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın kullandığı etkili serbest vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.
26. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Ekuban soldan çizgiye inip pasını çıkardı, o bölgede Berkay boş kaleye topu gönderdi ama savunma topu çizgide çıkardı. Sonrasında ise Ekuban için ofsayt bayrağı kalktı.
32. dakikada Trabzonspor'u öne geçiren gol geldi. Ibanez'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Hüseyin'in arka direğe yönlendirdiği topa Novak vurdu ve top ağlara gitti. Trabzonspor, Balıkesirspor deplasmanında 1-0 önde.
34. dakikada Trabzonspor'un gol sevinci yalnızca iki dakika sürdü. Balıkesirspor, sağ kanattan gelişen atakta Mehmet Boztepe'nin ortasında Beleck'in kafa vuruşuyla golü buldu ve skoru 1-1'e taşıdı.
İşte 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Batuhan, Yusuf, Berkay, A. Parmak, Ibanez, Ekuban
Balıkesirspor: Atilla, Okan, Cüneyt, Glumac, Doğa, Ali, Cumali Bişi, Mehmet, Nizamettin, Sedat, Beleck
Balıkesirspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
20:30'da Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan. Mücadele ATV'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...