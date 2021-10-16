Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmet Kamak: Yukarılara çıkacağız

TFF 1.Lig'de Altaş Denizlispor 'a 2-1 mağlup olan Balıkesirspor'da teknik direktör İsmet Kamak üzgündü. Kamak, her iki takımın oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutlarken, şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir mücadele gösterdik. Ama daha sonra özellikle kendi yarı sahamızdan çıkamamamız, rakibin ortaya koyduğu atakların arkasından boşlukları iyi değerlendiremedik. Aslında 1 puan son dakikalarda bizim için iyi olacaktı ama olmadı. Kısmet değilmiş. Son dakikada atılan gollerin mutluluğu nasıl çok fazlaysa yenilen gollerin üzüntüsü de o kadar çok oluyor. Çalışmaya yensek de yenilsek de devam edeceğiz. Her maçın hikayesi ayrı, bu maçınki buydu. Ama bundan sonraki maçlarda böyle olacak diye bir şey yok. Çok iyi çalışarak takımı bulunduğu konumdan yukarıya taşıyacağız."