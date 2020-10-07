Balıkesirspor milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyor

Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, yapılan transferlerle milli maç arasında çok sık çalışarak daha güçlü bir şekilde lige dönmeyi istediklerini belirtti. Dilsöz, AA muhabirine, transfer konusunun çözülmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Sayısal anlamda güçlü bir duruma geldiklerini anlatan Dilsöz, şöyle konuştu:

"Yeni oyuncuların katılması takıma olumlu yansıyacak. Gelen oyuncuların çoğu bildiğimiz ve daha önce çalıştığımız oyuncular. Alışma döneminde sıkıntı olmayacaktır. Bu da bize avantaj sağlayacak. Sadece santrafor alamadık. Yönetimimiz bu mevkide iki oyuncu ile görüşme yaptı. Tüm girişimlere rağmen transfer saatinin geç kalması nedeniyle bu transferler yetişmedi. Santrafor konusunu kendi oyuncularımızdan telafi etmeye çalışacağız."