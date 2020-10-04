Balıkesirspor-Menemenspor maç sonucu: 2-1

TFF 1. Lig'in 4'üncü haftasında Menemenspor'u konuk eden Balıkesirspor, Mrsic'in penaltıdan attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

04 Ekim 2020, Pazar 23:44 Son Güncelleme:
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Balıkesirspor-Menemenspor maç sonucu: 2-1

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor, sahasında Menemenspor'u Mrsic'in penaltıdan attığı gollerle 2-1 yendi. Menemensporlu Taşkın Çalış'ın 90+7. dakikada kullandığı penaltıyı, Balıkesirspor kalecisi Atilla Özmen kurtararak takımına galibiyeti getirdi

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Selahattin Altay

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Celal Emir Dede (Dk. 81 Abdülkadir Kayalı),Kethevoama (Dk. 66 Bilalli),Otoo, Nwankwo, Batuhan İşçiler, Mrsic (Dk. 90 Emre Şahin),Ezeh

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Dk. 87 Taşkın Çalış),Furkan Bayır, Emre Batuhan Adıgüzel, Adamu, Domgjonas, Şeref Özcan (Dk. 64 Tidjani),Tayfun Aydoğan, Mehmet Aytemiz (Dk. 52 Oğuz Han Aynaoğlu),Rasheed, Rıdvan Koçak (Dk. 53 Murat Erdemir, Dk. 87 Murat Elkatmış)

Goller: Dk. 14 ve 78 Mrsic (penaltılardan) (Balıkesirspor),Dk. 20 Rıdvan Koçak (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Mrsic, Dk. 32 Kağan Kayalı (Balıkesirspor),Dk. 36 Rıdvan Koçak, Dk. 76 Domgjonas (Menemenspor)

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