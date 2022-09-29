TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçtır galibiyete hasret kalıp üst üste 3 mağlubiyetle alt sıralara gerileyen Baynet İnşaat Balıkesirspor, kupada moral buldu. Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda 3'üncü Lig ekibi Hacettepe 1945'i normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatmanın 105'inci dakikasında Berat'ın golüyle mağlup eden Balıkesir, uzun süre sonra gelen galibiyetle özgüven tazeledi.

Kupada yoluna devam eden kırmızı-beyazlı ekip, ligde cumartesi günü zorlu Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Bal-Kes'te geçen hafta Ankara Demirspor mağlubiyeti sonrası yolların ayrıldığı Muhammet Yılmaz'ın yerine henüz bir teknik adam belirlenmedi. (DHA)