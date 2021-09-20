Balıkesirspor-Keçiörengücü maç sonucu: 2-1

TFF 1.Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor, Keçiörengücü'nü konuk etti. Son 3 maçını kaybeden ve teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollarını ayırıp, takımı Umut Baysal'a emanet eden ev sahibi ekibe kan değişikliği yaradı. Kırmızı-Beyazlılar, Keçiören'i 32'de Batuhan İşçiler ve 85'te Oğuzhan Aynaoğlu'nun attığı gollerle 2-1 devirdi. Konuk ekip 27'de Vüsal İsgandarli'yle penaltıdan yararlanamazken, Başkent ekibinin tek sayısını Galatasaray 'dan kiralanan Ali Yavuz Kol kaydetti.

Balıkesir bu sonuçla yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta galibiyet alıp, puanını 6'ya yükseltirken, Keçiörengücü de üst üste 3. yenilgisini yaşadı ve 4 puanda kalarak, ligin dibine demir attı.