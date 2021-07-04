Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oynanan TFF 1. Lig U19 Finalleri kapsamında oynanan maçta rakiplerini mağlup eden Balıkesirspor ile Altınordu yarı finale yükseldi.

Manavgat ilçesindeki bir spor kompleksinde oynanan çeyrek final ilk maçında Balıkesirspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaştı. Karşılaşmanın 45+2'nci dakikasında Vitali Bahati Rafiki'nin attığı golle Royal Hastanesi Bandırmaspor 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarasından ataklarını arttıran Balıkesirspor 68'inci dakikada Güney Çelik Keleş'in attığı golle skoru eşitledi: 1-1. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmanın 112'nci dakikasında Balıkesirspor'dan Peter Ambrose maçın skorunu belirledi: 1-2.

Günün ikinci maçında ise Altınordu ile Adanaspor karşılaştı. Altınordu 24. dakikada Feytullah Gürlük, 40. ve 57. dakikalarda Kenan Fakılı ve 81. dakikada Melih Serhat İştar'ın attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Adanaspor'un tek golünü ise 90+2'nci dakikada Innocent Kingsley kaydetti.

Bu sonuçlarla Balıkesirspor ile Altınordu yarı finale çıktı. İki takım Bursaspor ile Yılport Samsunspor takımlarıyla 6-7 Temmuz'da yarı final maçlarını oynayacak.

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