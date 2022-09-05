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Balıkesirspor gücünü gösterdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona İskenderunspor'a 90+12'nci dakikadaki penaltı golüyle 1-0 yenilerek başlayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, evinde Diyarbekirspor'a patladı.

05 Eylül 2022, Pazartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Balıkesirspor gücünü gösterdi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona İskenderunspor'a 90+12'nci dakikadaki penaltı golüyle 1-0 yenilerek başlayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, evinde Diyarbekirspor'a patladı.

İlk iç saha maçında Diyarbakır temsilcisini Berat, Oğuz Han, Hüseyin ve İbrahim Halil'in golleriyle 4-2 mağlup eden Bal-Kes, kolay lokma olmayacağını kanıtladı. Taraftara ilk iç saha sınavında galibiyet armağan eden Balıkesirspor, transfer yasağı nedeniyle 1'inci Lig'den düştükten sonra kadrosunu takviye edemeyip mevcut yerli oyuncularıyla sözleşme yenilemişti.

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