Balıkesirspor-Fethiyespor maç sonucu: 2-0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Balıkesirspor sahasında karşılaştığı Fethiyespor'u 2-0 mağlup etti. Balıkesirspor’un gollerini 22. ve 90. dakikalarda Ayberk Kaygısız kaydetti. Balıkesirspor bu galibiyetle puanını 15'e çıkardı.

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Serdar Osman Akarsu, Buğra Can Semercioğlu

BAYNET İNŞAAT BALIKSESİRSPOR: Yiğithan - Birol, Kağan, Doğa, Ayberk, Sedat Dursun, Berat (Dk. 88 Berk), Hüseyin, Sedat Yiğit Kurnaz (Dk. 71 Halil), Oğuz Han, Andaç (Dk. 61 Berkay)

FETHİYESPOR: Enes - Doğan Can, Oğuz, Rıdvan, Selim, Burak Başkaya (Dk. 73 Cihan), Oktay, Aykut (Dk. 56 Mustafa), Selçuk Alibaz, Halil, Selçuk Hakalmaz (Dk. 90 Burak Özduman)

GOLLER: Dk. 23 ve Dk. 90+1 Ayberk (Balıkesirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Selim (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Kağan, Halil, Birol, Berkay (Balıkesirspor), Selim, Doğan Can (Fethiyespor)