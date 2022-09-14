Balıkesirspor-Etimesgut Belediyespor maç sonucu: 0-3

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta geçen hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor’la 1-1 berabere kalan Baynet İnşaat Balıkesirspor evinde Etimesgut Belediyespor’a farklı mağlup oldu: 0-3. Ev sahibi Balıkesirspor’da 15’inci dakikada Sedat Dursun kırmızı kart gördü. Konuk Etimesgut Belediyespor 34’üncü dakikada Eren’le gol perdesini açtı ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı.

Etimesgut Belediyespor’da 72’nci dakikada Turan attığı golle farkı ikiye çıkaran isim oldu: 0-2. Turan, bu kez 86’ncı dakikada fileleri sarsarak tabelayı 3-0’a getirdi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Balıkesirspor evinde puan alamadı.