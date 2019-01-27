Balıkesirspor - Eskişehirspor maç sonucu: 3-1

Spor Toto 1’inci Lig’in 19’uncu haftasında Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor’u kendi sahasında 3-1 yendi.

Maçtan dakikalar:

13’üncü dakikada Balıkesirspor Baltok’tan Mehmet’in ortasında yükselen Foxi’nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

17’nci dakikada Balıkesirspor Baltok’tan Doğa’nın soldan ortasında kafayı vuran Foxi topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

21’inci dakikada Balıkesirspor Baltok defasının uzaklaştıramadığı topu kapan İbrahim'in yerden şutunda skora denge geldi: 1-1.

35’inci dakikada köşe vuruşunu kullanan Balıkesirspor Baltok’tan Sedat’ın ortasında kalabalığın arasından yükselen Glumac, kafasıyla Balıkesirspor Baltok’u yeniden öne geçiren golü attı: 2-1.

45+1'inci dakikada orta sahada topu kapan Balıkesirspor Baltok oyuncusu Mehmet, sıfıra sürdüğü topu ortaladı, Foxi gelişine vurduğu şutla topu bir kez daha ağlarla buluşturdu: 3-1.

70’inci dakikada Balıkesirspor Baltok oyuncusu Sedat’ın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Ekrem kornere çeldi.

83’üncü dakikada Balıkesirspor’dan Sedat’ın ceza sahasına kadar sürdüğü topu alan Beleck, kaleci Ekrem ile karşı karşıya kaldı. Beleck’in şutu kaleci Ekrem’in müdahalesi ile kornere çıktı.

Mücadele ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.