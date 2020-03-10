Balıkesirspor - Bursaspor maç sonucu: 1-3

TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.

10 Mart 2020, Salı 21:19 Son Güncelleme:
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Balıkesirspor - Bursaspor maç sonucu: 1-3

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Bursaspor, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u 3-1 yendi.

​Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1 - Bursaspor: 3

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Cemal Alpay

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Abdülkadir Kayalı (Dk. 64 Andusic), Hodzic (Dk. 79 Celal Emir Dede), Serdar Güncü, Otoo, Aly Malle, Rahmi Anıl Başaran

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Ali Akman (Dk. 76 Recep Aydın), Kerem Can Akyüz, Traore (Dk. 90 Atanasov), Shehu, Selçuk Şahin, Kubilay Kanatsızkuş, Seleznov (Dk. 82 Burak Altıparmak)

Goller: Dk. 15 Traore, Dk. 21 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 60 Shehu (Bursaspor), Dk. 75 Aly Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Berat Aydoğdu, Dk. 62 Sezer Özmen, Dk. 68 Hodzic, Dk. 72 Aly Malle, Dk. 83 Cenk Güvenç (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 72 Kerem Can Akyüz (Bursaspor)

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