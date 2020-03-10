Balıkesirspor - Bursaspor maç sonucu: 1-3

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Bursaspor, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u 3-1 yendi.
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1 - Bursaspor: 3
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Cemal Alpay
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Cenk Güvenç, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Abdülkadir Kayalı (Dk. 64 Andusic), Hodzic (Dk. 79 Celal Emir Dede), Serdar Güncü, Otoo, Aly Malle, Rahmi Anıl Başaran
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Diarra, Anıl Karaer, Ali Akman (Dk. 76 Recep Aydın), Kerem Can Akyüz, Traore (Dk. 90 Atanasov), Shehu, Selçuk Şahin, Kubilay Kanatsızkuş, Seleznov (Dk. 82 Burak Altıparmak)
Goller: Dk. 15 Traore, Dk. 21 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 60 Shehu (Bursaspor), Dk. 75 Aly Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Berat Aydoğdu, Dk. 62 Sezer Özmen, Dk. 68 Hodzic, Dk. 72 Aly Malle, Dk. 83 Cenk Güvenç (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 72 Kerem Can Akyüz (Bursaspor)