Balıkesirspor, Berat Aydoğdu ile yeniden anlaştı

TFF 2. Lig'de iç transferde kadrosunu korumaya çalışan Balıkesirspor, daha önce iç transferde anlaşma yaptığı Kaptan kaleci Atilla Özmen, İbrahim Halil Çolak, Doğa İşeri, Oğuz Han Aynaoğlu, Sedat Dursun, Ayberk Kaygısuz ve Birol Parlak'tan sonra sol bek Berat Aydoğdu'yla da yeniden anlaştı. Son 3 sezondur Balıkesir'de görev yapan 27 yaşındaki futbolcu Berat Aydoğdu, Başkan Nedim Öner ve Başkan Yardımcısı, Futbol Şube Sorumlusu İsmet Deniz'in katılımıyla düzenlenen törenle imzayı attı. Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesirspor'umuz, Başkanımız Nedim Ömer ile Başkan Yardımcımız ve Futbol Şube Sorumlumuz İsmet Deniz’in katılımıyla düzenlenen törende 3 sezondur formamızı giyen Berat Aydoğdu ile sözleşme yeniledi. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuz Berat Aydoğdu’ya kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz."