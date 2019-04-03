Balıkesirspor Baltok - Giresunspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1'inci Lig’in 27’nci haftasında Balıkesirspor Baltok, evinde konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

27’nci dakikada Balıkesirspor Baltok oyuncusu Doğa’nın pasında defansın arkasına sarkan Foxi, ceza sahası içindeki Beleck’i topla buluşturdu. Uygun pozisyondaki Beleck tek vuruşunda topu yandan auta gönderdi.

33’üncü dakikada Balıkesirspor Baltok oyuncusu Sedat'ın ceza sahasının sol çaprazından attığı sert şutu kaleci Anıl iki hamlede kontrol etti.

43’üncü dakikada sağ kanattan korner atışını kullanan Giresunsporlu Çağlar’ın ceza sahası içine gönderdiği topa, arka direkte iyi yükselen Dauda kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

49’uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Giresunspor oyuncusu Muhammed’in şutunda kaleci Vukovic topu kale çizgisinden çeldi.

76’ncı dakikada Balıkesirspor oyuncusu Nizamettin’in ceza sahasına ortasında yükselen Otoo’nun kafa şutu kaleci Anıl’ın ellerinde kaldı.

87'nci dakikada Balıkesirspor Baltok takımında Glumac, gole giden rakip oyuncu Landel'i ceza sahasına girerken eliyle çekip faul yaptı. Hakem, Glumac'a direkt kırmızı kart gösterdi.

88’inci dakikada serbest vuruşu kullanan Giresunsporlu Çağlar’ın ceza sahası içine gönderdiği topta yaşanan karambolde meşin yuvarlağa son dokunan Tevfik, takımını 1-0 öne geçirdi.

90+5’inci dakikada korner atışı sonrası ceza sahası dışından Beleck’in sert şutunda top ağlarla buluştu. Balıkesirspor'un son dakikadaki beraberlik gölü, aynı zamanda maçın da skorunu belirledi: 1-1.

90+5'inci dakikada gelen beraberlik golüne sevinmek için orta sahaya koşan ve formasını çıkaran Balıkesirspor Baltok kalecisi Vukovic, hakem ile girdiği diyalog sonrasında direkt kırmızı kart gördü.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Osman Gökhan Bilir (xxx), Sezgin Çınar (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx), Nizamettin (xxx), Furkan (xx) (Dk. 90+5 Atilla x), Foxi (xx) (Dk. 58 Muhammed xx), Sedat (xx), Okan (xx), Otoo (xx), Beleck (xxx), Glumac (xx), Doğa (xx), Cumali (xx)

GİRESUNSPOR: Anıl (xx), Aykut (xx), Landel (xx) (Dk. 62 Tanase xx), Duada (xx) (Dk. 90 Mehmet xx), Muhammet (xxx), Tevfik (xxx), Volkan (xx) (Dk. 69 Ozan xx), Da Silva (xx), Çağlar (xx), Berkan (xx), Hüsamettin (xx)

GOLLER: Dk. 90+5 Beleck (Balıkesirspor) - Dk. 88 Tevfik (Giresunspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 87 Glumac, Dk. 90+5 Vukovic (Balıkesirspor Baltok)

SARI KARTLAR: Cüneyt (Yedek kulubesinde) (Balıkesirspor) - Da Silva, Muhammed, Tanase (Giresunspor)