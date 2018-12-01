Balıkesirspor Baltok - Denizlispor: 0-0

Spor Toto 1'inci Lig’in 14’üncü haftasında Balıkesirspor Baltok kendi sahasında Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.
10’uncu dakikada Balıkesirspor Baltok oyuncusu Sedat, soldan taşıdığı topu sıfıra inerek yerden ortaladı. Abdulkadir’in şutunda defansa çarpan top yavaşlayarak kaleci Stackhowiak’ın önünde kaldı.
13’üncü dakikada Balıkesirspor Baltok’tan Abdulkadir’in indirdiği topa Sedat sert vurdu, top az fakla kale direği yanından auta gitti.
17’nci dakikada Balıkesirspor Baltok’un atağında Sedat sağdan ortaladı. Otoo’nun bıraktığı topa Abdulkadir vurdu. Defansa çarpan top yükseklik kazanarak üst direğin üzerinden kornere gitti.
60’ıncı dakikada ceza sahası çizgisinde toplan buluşan Balıkesirspor Baltok oyuncusu Sedat’ın sert şutu kale direğine çarparak kornere çıktı.
STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Cemal Bingül (xxx), Çetin Öncel (xxx)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx), Nizamettin (xxx) (Dk. 90+2 Foxi), Furkan (xx) (Dk. 78 Mehmet xx), Abdulkadir (xx), Sedat (xxx) (Dk. 78 Muhammed xx), Okan (xxx), Oğuz (xx), Otoo (xx), Glumac (xxx), Bülent (xx), Cumali (xxx)
DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx), Alperen (xx), Taha (xx), Deniz (xx), Ziya (xx), İsmail (xx), Mehmet (xx) (Dk. 90+1 Gökhan), Recep (xx) (Dk. 84 Burak Altıparmak), Burak Çalık (xx) (Dk. 69 Muhammed xx), Kerem (xx), Abdülkerim (xx)
SARI KARTLAR: Muhammed, Burak Altıparmak (Denizlispor)
Devrim DERİN / BALIKESİR (DHA)