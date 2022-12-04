Balıkesirspor-Adıyaman FK maç sonucu: 1-1

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor, sahasında önemli rakiplerinden Adıyaman FK ile berabere kaldı. Maçın ilk devresi golsüz sona ererken, 61’inci dakikada Salim, Adıyaman FK’yı öne geçirdi: 0-1.

Balıkesirspor 71’inci dakikada penaltı kazandı ve Sedat atışı gole çevirdi: 1-1. Bu sonuçla Balıkesirspor ve Adıyaman FK puanlarını 16’ya çıkardı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Osman Baruk, Recep Güneş

BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan – Berat (Dk. 87 Yiğit), Birol, Sedat, Kağan, Ayberk, Görkem, Doğa, Andaç (Dk. 59 Emirhan), Oğuzhan, Halil (Dk. 60 Berkay)

ADIYAMAN FK: Melih – Osman (Dk. 22 Rüştü), Kerem, Yiğit, Atakan (Dk. 31 Tevfik), Salim, Haydar, Çağrı, Ömer, Göktan, İbrahim (Dk. 87 Ömürcan)

GOLLER: Dk. 61 Salim (Adıyaman FK), Dk. 71 (P.) Sedat (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Ayberk (Balıkesirspor), Haydar (Adıyaman FK)