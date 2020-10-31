Balıkesirspor 0-3 Adanaspor

TFF 1. Lig’in 8. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Adanaspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 7. dakikada Celil Yüksel’in uzun pasında topla buluşan Ognjen Ozegovic'in kaleci Vukovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1. 19'da İsmaeel Rayan’ın ortasında ceza sahası içinde Ognjen Ozegovic’in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-2. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Turuncu-Beyazlılar'da 90+4. dakikada gelişen atakta topla buluşan Berkan Fırat, karşılaşmada son sözü söylemeyi başaran isim oldu: 0-3.

Maç fazlasıyla 7. oldular

Giresunspor ve Tuzlaspor karşısında yenilgi yüzü gören Toros Kaplanları, 2 maç aradan sonra kazanmanın sevincini yaşadı. Adanaspor, maç fazlasıyla puanını 12 yaptı ve 7. sıraya yükseldi. Balıkesirspor ise 10 puanla 10. sırada kaldı.