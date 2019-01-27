Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Balikesir DSİ Spor, 17. hafta mücadelesinde evinde Sakarya Gelişimspor'u konuk etti. 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen DSİ Spor geriden gelerek maçı 3-2 kazanmayı bildi.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 3-2 ile geçen Balıkesir DSİ Spor haftayı galibiyetle tamamlayarak üst sıralara doğru yükselişini sürdürdü. Ligde 7. galibiyetini elde eden DSİ Spor haftayı 20 puanla 8.sırada kapattı. Zorlu maçın setleri ise 20-25, 24-26, 25-15, 25-19 ve 15-11 şeklinde sona erdi.

Umut Çınar - BALIKESİR (İHA)