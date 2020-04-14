Özellikle soğuk aylarda etkisini arttıran virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalık belirtilerinden bir tanesi de öksürüktür. Hemen her insanın karşılaştığı öksürüğün, birçok çeşidi de mevcuttur. Bunlardan bir tanesi olan balgamlı öksürük, sıklıkla araştırılan bir konu haline gelmiştir. Peki, Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? Nasıl geçer? Balgamlı öksürüğe iyi gelen bitkiler, çaylar ve yiyecekler nelerdir? İşte, detaylar. Öksürük, ciğerlerden gelen havanın etkisi ile boğaz içerisinde takılı halde kalmış olan yabancı maddelerin vücut dışarısına atılmasına yardımcı olan bir savunma sistemidir. Genellikle üst solunum yolu rahatsızlıklarında karşı meydana gelmektedir. Hastalık sebebi ile oluşan öksürüğün kendisi bir hastalık değildir.

Balgamlı öksürük nedir?

Hastalığın çeşidine göre öksürükte de değişiklikler gözlemlenmektedir. Alerjik bir reaksiyon sonucunda, zatürre, faranjit, bronşit, reflü, astım, grip, sinüzit gibi hastalıkların da savunma şekli farklıdır.

Balgamlı öksürük, kış ve sonbahar aylarında kendisini gösterir ve kişiyi ciddi derecede rahatsız eder. Yetişkinlerde çokça görülen bu durum, çocuklarda da meydana gelmektedir. Yapı olarak sümüksü bir kıvama sahiptir. Solunum yollarında meydana gelen rahatsızlıklar neticesinde oluşmaktadır. İlaç kullanmak istemeyenler için balgamlı öksürüğe iyi gelen bitkisel takviyelerde vardır.

Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer?

- Balgamlı öksürük sahibi kişi öncelikli olarak dinlenmelidir.

- Bitki çayı takviyeleri oldukça fayda sağlayacaktır.

- Tütün ve tütün ürünleri tüketen kişiler tüketimi bırakmalıdır.

- Tozlu ve rutubetli ortamlarda kalmamalıdır.

- Sıcak duş almak üst solunum yollarındaki kasların gevşemesini sağlayacaktır. Aynı zamanda balgamın da seyrelmesini sağlayacaktır.

Balgamlı öksürüğe iyi gelen bitkiler, çaylar ve yiyecekler

Buharlı Su Yöntemi: 4 su bardağı kadar suyu kaynatın. Kaynamış suyun içine 1 yemek kaşığı deniz tuzu ilave edin. Su ılık hale geldiğinde burnunuzu hazırlamış olduğunuz bu çözelti ile yıkayın.

Tereyağlı Pekmez: 1 su bardağı su kaynatın. Kaynayan suyun içerisine 1 yemek kaşığı pekmez ilave edin. Karıştırın ve ardından 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave din, iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı, ılındıktan sonra ara ara için.

Limonlu Su: Limon en iyi balgam söktürücüler içerisinde yer almaktadır. Bunun için içtiğiniz suyun içerisine limon ilave etmeniz yeterlidir. Gün içerisinde tükettiğiniz su içerisine birkaç damla limon suyu sıkarak tüketin.

Sıcak Su Buharı: Buharlı sıcak bir duş balgam söktürmeyi arttıran etkenlerden biridir.

Soğan: Orta boy kuru soğanı 6 parçaya ayırın. Bir buçuk bardak suya ekleyin ve kaynatın. Karışım kaynadıktan sonra ılınmasını bekleyin ve ılık olarak için.

Keçiboynuzu: Balgamlı öksürüklerin tedavisinde kullanılan en etkili yöntemlerden bir tanesi de keçiboynuzu bitkisidir. Yarım litre su içerisine yaklaşık 7-8 tane keçiboynuzu ekleyin ve kaynatın. Bu uygulamayı 3 gün boyunca yapın. Düzenli sigara kullanan kişiler için de oldukça faydalı olacaktır.

Zencefil: Öksürüğün azalmasında oldukça etkili olan zencefil, balgamın uzaklaştırılmasında da aktif rol oynamaktadır. Bir kaşık kadar taze doğranmış zencefil bir fincan kaynatılmış su içerisine eklenir. Yaklaşık 5 dakika kadar demlendikten sonra 1 tatlı kaşığı bak eklenir. Gün içerisinde birkaç defa tüketilmelidir.

Meyan Kökü: Meyan kökünün çay şeklinde tüketilmesi halinde balgam söktürücü bir özellik gösterecektir. Astım ve bronşit gibi solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Rezene: Rezenenin bilinen birçok faydası vardır. Bunlardan bir tanesi etkili bir balgam söktürücü olmasıdır. Düzenli tüketilmesi halinde zaman içerisinde öksürüğü de ortadan kaldıracaktır.

Anason: Anason bitkisinin etken maddeleri alpapinene ve creosol maddeleridir. Bu maddeler mukus oluşumunun engellenmesinde rol oynamaktadır.

Kekik: Kekik çayı geçmişten günümüze kadar süregelen her dönemde soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Demlediğiniz kekik çayının içine 1 çay kaşığı bal ilave edilmesi halinde öksürüğün yumuşamasını sağlayarak ve balgamın sökülmesinde yardımcı olacaktır.

Çocuklarda balgamlı öksürüğe bitkisel çözümler

Çocuklar da yetişkinler gibi balgamlı öksürüğe sahip olabilmektedir. Evde kolaylıkla yapılıp uygulanabilecek yöntemler de vardır.

Tereyağı-Pekmez: Yaklaşık bir tatlı kaşı tereyağı cezvede eritilir. Eridikten sonra ocaktan alın ve içerisine 1 tatlı kaşığı kadar pekmez ilave edin. Karışım ılındıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar çocuğunuzun tüketmesini sağlayın. Günde iki defa olmak üzere, yatmadan önce ve kahvaltıdan sonra bu karışımı kullanabilirsiniz.

Bal-Siyah Turp: Orta boyda bir siyah turpun içi oyulur ve alt tarafının delinmemesine dikkat edin. Sonra bir çatal ya da kürdan aracılığı ile 4-5 tane küçük delik açın. Hazırladığınız turp içerisine yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar bal ilave edin. Turpu bir tabağa koyun ve sabaha dek turpun deliklerinden balın çıkması için bekleyin. Sabahleyin turptan süzülen baldan 1 tatlı kaşığı kadar tüketmek yeterli olacaktır. Günde iki kere sabah ve akşam kullanıma uygundur.

Ihlamur-Bal: Bu ikili balgam söktürmeye oldukça etkilidir. Demlenen ıhlamur içerisine 1 tatlı kaşığı kadar bal ekleyerek tüketilmesi önerilmektedir.

Zencefil-Bal: Bir bardak kadar kaynamış suyun içerisine bir kaşık civarında taze zencefil eklenerek çay yapılır ve içerisine 1 tatlı kaşığı bal eklenir. Ilındıktan sonra tüketilmelidir.

Zerdeçal: Bir bardak kadar sıcak sütün içerisine 1 tatlı kaşığı miktarında zerdeçal eklendikten sonra çocuğunuza içirebilirsiniz. Günde iki defa sabah ve akşam yatmadan önce tüketilmesi balgamlı öksürük için oldukça fayda gösterecektir.

Çocuklarda görülen balgamlı öksürük 3 günden fazla bir süre devam ederse uzman bir doktora danışmakta fayda vardır.