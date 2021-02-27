Baldır; ayak bileği ve diz arasında yer alan bölgeye verilen isimdir. Kan damarları, sinirler, bağlar, tendon ve kaslarda oluşmaktadır. Bu kısım enfeksiyon kaptığı zaman veya ani darbe aldığı zaman ağrıya sebep olur. Bu ağrı genel olarak baldırı hareket ettirme sırasında hissedilmektedir. Spor yaparken, koşarken veya yürürken baldır ağrısı hareketi sınırlar. Baldır ağrısına sebep olan damarlar ve sinirler ise daha ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. Sinir sisteminde ortaya çıkan hasar beyni, damarlarda çıkan hasar kalp sağlığını olumsuz bir biçimde etkiler. Bundan ötürü ağrının sebebinin bilinmediği zaman ani hareketleri yapıp bu durumun ciddiyeti arttırılmamalıdır. Uzmanlar, böyle durumlarda ciddi sakatlıkların yaşanmasına dikkat çekiyor. Hem sağ hem de sol bacakta yaşanması olasıdır. Kimi zaman iki baldırda da görülme olasılığı bulunur. Ağrının şiddetine bağlı olarak evde tedavi yapılabilir. Fakat fiziksel müdahale yapılmaması önerilir. Bunun dışında doğal kitler daha fazla yarar sağlar.

Baldır ağrısı neden olur?

Baldır ağrısının nedenleri;

- Kas ve kemik sağlığı adına oldukça önemli olan potasyum ve kalsiyum gibi mineral eksikliklerinin dışında, D vitamini eksikliği baldır ağrısına neden olan etkenlerden biridir.

- Kadınlarda baldır ağrısının en önemli sebebi topuklu ayakkabı giyimidir. Devamlı giyilen topuklu ayakkabılar, baldır kaslarını küçülterek kuvvet kaybına neden olur. Gün boyunca, topuklu ayakkabı ile gezdikten sonra, düz taban terlikler dönmek ve yürümek kasların aşırı bir şekilde esnemesine sebep olduğundan baldır kasları ağrır.

- Koşu, basketbol, voleybol, futbol, uzun zıplama gibi sporlarda, baldır kaslarının ani kasılması ve esnemesi şiddetli baldır ağrısına neden olur.

- Romatizma, damar rahatsızlıkları, kas gerilemesi, soğuk algınlığı, MS hastalığı, kan dolaşımı gibi rahatsızlıklar da baldır ağrısına neden olur.

- Damar hastalıkları, romatizma, soğuk algınlığı, kas gerilmesi, MS hastalığı ve kan dolaşımı gibi rahatsızlıklarda nedenler arasındadır.

- Basketbol, koşu, futbol, uzun zıplama ve voleybol gibi spor aktivitelerinde, baldır kaslarının ani esnemesi ve kasılması da

Baldır ağrısı nasıl geçer?

Baldır tedavisi, baldır ağrısının ciddiyetine göre değişebilir. Uzmanlar genel olarak baldır ağrısı adına kas gevşetici krem yanda iğne tedavisi verir. Evde bazp doğal metotlar uygulanarak baldır ağrısı hafifletilebilir. Fakat ağrının artması durumunda bir uzmana başvurulması gerekir.

Baldır ağrısı için doğal çözümler

- Soğuk Kompress: Baldır ağrısı gibi vaziyetlerde en zararsız ve ağrıyı hafifletecek doğal yöntem soğuk kompresstir. Bez yardımıyla buzla kompress yapmak baldır ağrılarını hafifletecektir.

- Hindistan Cevizi ve Zeytin Yağı: Hindistan cevizinde bulunan antimikrobiyal etki, zeytinyağı ile bir araya geldiğinde rahatlatıcı özelliğe sahip olmaktadır. Bu karışım ile baldır ağrısını dindirmek mümkün olacaktır.

- Zeytinyağı: Yürüme kalitesini düşüren bu ağrıdan kurtulabilmek için her gece uyumadan önce zeytinyağını baldır kısmına sürmek gerekir. Baldırda kalan zeytinyağı, kan dolaşımını düzenleyip ve cildi yumuşatarak ağrıyı dindirir. Bu uygulama, gece uyumadan önce uygulandığı zaman sabah ağrısız bir şekilde uyanmak mümkün olabilir.

​​​​​​Baldır ağrısı neyin habercisi ya da belirtisi olabilir?

Uzmanlar, genel olarak sinir ve damar hastalıklarının bulguları arasında baldır ağrılarının varlığını vurgulamaktadır. Bunun dışında yaşanan bir travma sonrası veya kas gerilmesi sonrası gözle görülmeyen fakat içeriden yaşanan bir hasarın varlığı söz konusudur. Yürümeyi dahi zor hale getirecek baldır ağrıları sonrasında genel olarak damarlar şişmeye başlar. Bu gibi vaziyetler sırasında bireyin bir uzmana görünmesi tavsiye edilmektedir. Ortalama olarak 40 yaş ve üstü kişilerde görüşmesine karşın o son zamanlarda yaygınlaşan spor yapımı ile düzensiz ve dengesiz bir hareket ile baldır ağrıları ortaya çıkmaktadır. Baldır ağrısı kimi zaman kalp veya sinir rahatsızlıkların yaşanmasına işaret etmektedir.

Baldır ağrısı için hangi doktora görünmelidir?

Kişi uyandığı zaman bacaklarını hareket ettirmekte güçlük çekiyor ise ve baldır kısmında yoğun bir ağrı hissediyorsa en kısa zamanda bir doktora görünmek gerekir. Bunun için Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden randevu alınabilir.

Eğer baldır ağrısının sebebi; damarda oluşan bir hasardan kaynaklanmışsa, kişinin hekimi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümüne yönlendirebilir. Hafif şiddette hissedilen baldır ağrıları adına ağrı kesiciler ve kremler tavsiye edilir. Daha ileri seviyede yaşanan baldır ağrıları adına ağrı kesici iğneleri tedavisi uygulanabilir.